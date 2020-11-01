İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın
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İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın

01.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:56

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini soygunculara karşı uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

İzmir Valisi Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

"UYANIK OLALIM"

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" ifadelerini kullandı.

"VAKIFBANK VE ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ AÇIK OLACAK"

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.
İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:56:21. #1.15#
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