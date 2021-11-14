Vali Yavuz, A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Polonya ile Yaptığı Karşılaşmayı İzledi

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu Elemelerindeki ikinci maçında Polonya Milli Takımıyla karşı karşıya geldi.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakayı Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte izledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında İzmit'te konuk ettiği Polonya'yı 52-41 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızı maç sonrası odalarında ziyaret eden Vali Yavuz, her birini ayrı ayrı tebrik ederek, başarılarının devam etmesi dileklerinde bulundu.

Potanın perileri Milli basketbolcularımız günün anısına 'Seddar Yavuz' yazılı formayı Vali Yavuz'a takdim ettiler.

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye — Haberler (@Haberler) November 14, 2021

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