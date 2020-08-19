Vali yardımcısı Ahmet Yılmaz Kula'da denetime katıldı
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Vali yardımcısı Ahmet Yılmaz Kula'da denetime katıldı

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun izinde olmasından dolayı Kula Kaymakamlığı'na vekalet eden Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Vali yardımcısı Ahmet Yılmaz Kula'da denetime katıldı
19.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:53

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun izinde olmasından dolayı Kula Kaymakamlığı'na vekalet eden Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan yedinci büyük denetim, bugün gerçekleştirildi. Kula Kaymakamlığı'na vekalet eden Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz da, Kula'da salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi almak için kurum amirleri ile Kaymakamlık makamında toplantı yaptı. Toplantının ardından beraberindeki heyet ile birlikte denetime çıkan Vali yardımcısı Ahmet Yılmaz, market, kafe, kafeterya, lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi toplu kullanılan alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına yüksek oranda riyaet etmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, salgınla mücadelede alınan kararlara uyum sağlamanın oldukça önemli olduğunu söyledi. Esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını da dinleyen Yılmaz, denetimin ardından açıklama yaptı. Açıklamasında esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına uyum sağlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ülke genelinde yürütülen denetim kapsamında, biz de Kula'da kurum amirlerimizle birlikte salgın denetimi gerçekleştirdik. Memnuniyetle gördük ki, devletimizin istediği kurallara vatandaşlarımız fazlası ile uyuyor, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Bu gördüğüm duyarlılık ile fazlasıyla mutlu oldum. Özellikle gençlerimizin bu kurallara riayet etmesi beni fazlasıyla mutlu etti. Tabi bu kurallara uyum sağlama başarısı, buradaki arkadaşlarımızın ve personellerinin başarısı ile oldu. Manisa Valiliği'miz adına, ben burada bulunan ve bulunmayan emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gördüğümüzden daha iyisi de herhalde olamaz." ifadelerine yer verdi.

Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz önderliğinde, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetime, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Sağlık Müdürü Güldane Kaçar, Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ve İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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