Vali Yardımcılarından Hastaoğlu'na Ziyaret

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ile Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Zihni Yıldızhan, ziyarette, borsa seçimleri sonrası güven tazeleyen Başkan Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Hastaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göreve başladığımız günden itibaren ilimiz ve üyelerimizin memnuniyeti için çalışmalarımız devam etmekte. Yeni dönemde Sivas'a hizmet konusunda vali yardımcılarımızla uyumlu ve koordineli şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, Tahsin Gülbahar ve Haluk Yağcı da hazır bulundu.