Vali Vekili Boztepe bayram öncesi araçları denetledi, sonra lokum ikram etti

09.08.2019 16:29

Afyonkarahisar Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katılarak araç sürücülerini önce uyardı sonra da Afyonkarahisar'ın meşhur lokumunu ikram etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayramda trafik kazaları yaşanmaması için sürücüleri denetledi. Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği önünde gerçekleştirilen denetime Vali Vekili Mehmet Boztepe yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da katıldı. Gün boyu devam eden trafik denetimleri Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren de katılarak denetimleri yerinde inceledi. Emniyet mensupları tarafından durdurulan araç şoförleriyle sohbet eden Vali Vekili Boztepe, sürücülere iyi yolculuklar dileyerek, Afyonkarahisar'ın meşhur lokumundan ikram etti. Araç içerisinden bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Boztepe, çocuklara oyuncak ve trafik denetim düdüğü hediye ederek, "Siz araç içerisinde bulunan bir polissiniz, kural dışı hareket olduğunda düdüğü çalın" dedi.

YÜZDE 20'LİK TRAFİK ARTIŞIMIZ GÖZÜKÜYOR

Vali Vekili Boztepe, yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleriyle denetime katıldığını söyledi. Boztepe şöyle devam etti:

"Yeni bir Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin en kritik yol kavşaklarından birinde bulunan Afyonkarahisar ilimizdeki yol denetimi ve kontrolü için çok kıymetli komutanımız, emniyet müdürümüz ve denetim ekiplerimizle beraber denetime çıktık. Türkiye'nin kavşak noktası olarak bilinen Afyonkarahisar en yoğun trafik noktasına sahip. 2018 yılı içerisinde 11 milyon civarında araçların geçişi sağlandı. Bu yıl Temmuz ayı itibariyle araç sayısına bakarsak yüzde 20'lik bir trafik artışımız gözüküyor. Sadece geçen yıl Ramazan Bayramında 560 bin aracımız geçti. Çok şükür bu kadar yoğun trafiğe rağmen kolluk kuvvetlerimizin aldığı tedbirler ve sürücülerimizin gösterdiği hassasiyet sayesinde trafik kazasına sebebiyet göstermeksizin bayramı ve 2019 yılını geçirme durumundayız."

270 KİŞİLİK TRAFİK EKİBİMİZ ŞUANDA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

13 trafik ekibi ve 4 radar ekibinin görevlerini sürdürdüğünün altını çizen Boztepe, "Bayram vesilesiyle bu ekiplerin 50 tanesi şehirlerarası yollarda 23 tanesi de il merkezi ve ilçelerde olmak üzere 73 ekibe çıkarılmış durumda. Yaklaşık günlük bin 500 civarında kolluk personelimiz genel asayişi sağlamakla görevli ve hale hazırda 270 kişilik trafik ekibimiz şuanda bu çalışmaları yürütüyor. Ben bu vesile ile bu bayramda da yeniden görev almak durumda kalan fedakarlık gösteren tüm kolluk personelimize halkımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kazaların çoğunluğunun araç sürücülerinden kaynakladığına dikkat çeken Boztepe konuşmasına şöyle sürdürdü;

"Vatandaşlarımızdan ricamız malum yollarımız artık gereken standartların çok çok üzerine ulaştı. Dolayısıyla mevcut trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu şoför kusurundan kaynaklanmaktadır. Yapacağınız hız trafik hızının üzerine geçme şansı yok varacağımız yere en fazla 10 ya da 15 dakika önce varabiliyoruz ama o sıra çok ciddi hatalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla daha dikkatli daha özen gösterici hem kendilerine hem de bizleri üzmeyecek hayırlı yolculuklar temenni ediyorum. Bu vesile ile de tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA