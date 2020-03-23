Vali Varol'dan 'Vefa İletişim Merkezi'nde inceleme Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yeni korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bildirdikleri temel ihtiyaçların temininin koordine edildiği 'Vefa İletişim Merkezi' olarak...

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yeni korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bildirdikleri temel ihtiyaçların temininin koordine edildiği 'Vefa İletişim Merkezi' olarak da kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemede bulundu.

65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrası özellikle tek yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun hizmetlerinin koordine edildiği merkezde incelemede bulunmasının ardından görevlilerle toplantıda bir araya gelen Vali Varol, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirebileceklerini belirtti.

Salgının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymasının büyük önem arz ettiğine değinen Vali Varol, bu süreçte görevlilere ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Şahin ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA