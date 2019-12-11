Vali Varol'dan jandarmaya ziyaret

11.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:00

Amasya Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanlığına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız tarafından karşılanan Vali Varol, komutanlığın faaliyetleri ile trafik ve asayiş alanlarında uygulanan güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Yıldız, uygulanan güvenlik önlemleri ile yapacakları faaliyetler konusundaki planlamalar hakkında Vali Varol'a bilgi verdi.

Vali Varol, huzur ve güven ortamının hakim olduğu durumun sürdürülmesi için gece gündüz demeden bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan İl Jandarma Komutanlığı personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA