Vali Tutulmaz başkanlığında Korona virüs tedbirler değerlendirildi Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afyonkarahisar kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afyonkarahisar kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler de istişare edildi.

Afyonkarahisar'da dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde alınan tedbirler iller düzeyinde de Valililer aracılığıyla hayata geçiriliyor. Salgının ülkemizde de görülmesinin ardından tedbirleri sıkı tutan ve tüm çalışmaları takip eden Vali Mustafa Tutulmaz, ilgili yetkililer ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları istişare etti. Toplantıda seyahat eden vatandaşların durumu, karantinada olan yerlerdeki son durum, sosyal izolasyona uyulup uyulmadığı, il genelindeki genel tablo, yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlar ve onlar için alınacak tedbirler ele alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan'da olası bir duruma karşı genel sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.

Tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanması ve her ihtimalin üzerinde durulması gerektiğini önemle vurgulayan Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşların kendi sorumluluklarının bilincinde davranmasıyla bu sürecin sağlıkla atlatılacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA