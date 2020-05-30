Vali Toraman: Kütahya'nın tescilli ürün sayısı 4'e çıktı Kendine has lezzeti ve aromasıyla Kütahya'nın en önemli değerlerinden biri olan "Şaphane Vişnesi" tescillendi.

Kendine has lezzeti ve aromasıyla Kütahya'nın en önemli değerlerinden biri olan "Şaphane Vişnesi" tescillendi.

Kütahya Ticaret Borsa'sının (KÜTBO) başvurusu sonucu Kütahya'da yetişen vişne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı aldı.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, KÜTBO yönetimini ziyaret ederek başarılarını tebrik etti ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden KÜTBO Başkanı Necati Gültekin, "Kütahya il genelinde üretilen vişnelerin "Şaphane Vişnesi" adı altında tescil edilerek coğrafi işaret alındı. Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçelerinde yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretiliyor. Ayrıca 5 ürünümüz için daha başvuru yaptık. 13 Mart itibarıyla Kızılcık Tarhanası, Kütahya Cimcik Aşı, Kütahya Bitli Helvası, Kütahya Köpük Helvası ve Kütahya Paşa Helvası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Pazarlar Kirazı, Simav Eynal Domatesi, üçbaş sarımsağı, haşhaşlı pide ve Kütahya hamursuzu için araştırmalar sürüyor" dedi.

KÜTBO'yu tebrik ettiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, " Çalışmaları destekliyoruz. Kütahya'nın coğrafi işaret alma potansiyeline sahip çok sayıda çeşitlilik ve ürün barındırıyor. Simav halısı, Tavşanlı leblebisi ve Kütahya çinisinin ardından Şaphane vişnesinin tescillenmesiyle birlikte Kütahya'da coğrafi işaret onaylı ürün sayısı 4'e yükseldi"ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA