Vali Toprak'ın Eşi, Öğrencilerle Polisleri Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi, Dr. Funda Toprak, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip polislik mesleği hakkında bilgi almak isteyen kız öğrencilerin isteğini yerine getirdi.

Bir süre önce Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesini ziyaret eden Toprak, burada bir araya geldiği ve ileride polis olmak isteyen öğrencilere meslek hakkında bilgi edinmeleri için yardımcı oldu.

Toprak, söz konusu okulda okuyan bir grup öğrenciyle İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, buradaki şehitliği ziyaret etti.

Ardından Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, makamında öğrencilerle ağırladığı Doktor Toprak'a 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdim etti.

Dilberoğlu ve Toprak, bir süre sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ardından Toprak ile Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne giden öğrencilere Şube Müdürü Şaban Bayar tarafından şube gezdirildi ve terörle mücadelede kullanılan zırhlı araçlar tanıtıldı.

Ziyaret, 15 Temmuz Özel Harekat Şehitleri Dinlenme Salonu'nda öğrencilere yapılan ikramla son buldu.