Vali Toprak, Düğün Törenine Katıldı
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Merve Bölük ve Mesut Öztunç çiftinin düğün törenine katıldı.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Merve Bölük ve Mesut Öztunç çiftinin düğün törenine katıldı.
Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile Sümbül Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen AK Parti 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un oğlu Mesut Öztunç'un düğün törenine katıldı.
Öztunç ve davetlilerce karşılanan Vali Toprak, tebrik ettiği damada altın hediye edip, mutluluklar diledi.