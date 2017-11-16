Vali Topaca Gümüşdere'yi Gezdi
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Keçiören’in ödüllü marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni gezdirdi.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Valisi Ercan Topaca'ya Keçiören'in ödüllü marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni gezdirdi.
Bir doğaya dönüş projesi olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kent Ekonomilerine Katkı" dalında ödül alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Vali Topaca'ya proje ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara turizmine de katkı sağlama hedefinde olan projenin turizm destinasyonunda önemli bir durak olacağının altını çizen Başkan Ak, "Ödül aldığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi şehrin zenginliğini yeniden şehrin hizmetine sunma projesidir. Gençlik Marşı'na ilham olmuş, bir zamanlar insanların balık tutup keyifle zaman geçirdiği bu çayın yeniden kazandırılması aynı zamanda tarihe de bir saygı. Şehrin doğal güzelliklerini korumak, şehre değer ve anlam katmış bu alanları yeniden insanla buluşturmak şehrin kimliğine de sahip çıkmakla eş değer. Bu tema vadimizin örnek olmasını arzuluyor, şehrin doğayla anlam kazandığını da vurguluyoruz. Ankara dışından gelen turistleri de vadimizi görmeye bekliyoruz" diye konuştu.
Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi, Çubuk Çayı'nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı'nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. İçerisinde peyzaj alanları, dinlenme alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı Gümüşdere Ihlamur Vadisi 4 etaptan oluşuyor. - ANKARA