Vali Tekinarslan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kurban Bayramı münasebetiyle Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Şehitler Ahmet Uğur Edeoğlu, Alaiddin Çaycı ve Nedim Gilgil'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Tekinarslan ziyarette ailelerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak "Sizler bizlere şehitlerimizden emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla yalnızlık hissetmeyin. Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz" dedi.

Kilis'teki tüm şehit yakınları ilçelerde kaymakamlar ile vali yardımcıları, kent merkezinde iseKilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İl Müdürü Mahmut Kaçarlar tarafından ziyaret edildi. - KİLİS