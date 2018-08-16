Vali Tekinarslan Muhtarlar, Stk'lar ve Oda Başkanları ile Bir Araya Geldi

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis ile ilgili ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği toplantıda mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen toplantıda kentin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kilis'in eğitim, sağlık, asayiş ve diğer hizmetlerle ilgili olarak halkımıza daha kaliteli ve yüksek bir yaşam standartlarının sunulabilmesi konusunda görüş ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda muhtarlar ve STK temsilcileri önerilerini dile getirdiler. Vali Tekinarslan, yaptığı konuşmasında, muhtarlara, meslek odası başkanlarına ve STK temsilcilerine Kilis'in sorunlarının çözümlenmesinde devletin kurumları ile işbirliği ve yardımlaşma konusunda sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederek, Kilise daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Muhtarlar ve STK temsilcileri, düzenlenen toplantının halka sunulan hizmetlerde eksiklik ve aksaklıkların giderilebilmesi ve çözümü noktasında son derece faydalı olduğuna inandıklarını ve genelde kamu hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Toplantıya AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal'ın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Vali Yardımcıları, daire amirleri, merkeze bağlı Mahalle Muhtarları, Meslek Odası Başkanları ile STK temsilcileri katıldılar. - KİLİS