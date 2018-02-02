Vali Tekinarslan: "3 Ayrı Roketli Saldırı Oldu, Biri Ağır 3 Kişi Yaralandı"

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik 3 ayrı roketli saldırıda bulunduğunu, biri ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Tekinarslan, beraberindekilerle PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırıda bulunduğu şehir merkezindeki Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne geldi.

Yola isabet eden ve çukur oluşturan roketle ilgili olay yeri inceleme çalışmalarını takip eden Tekinarslan, daha sonra caddedeki esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu sırada birkaç esnafın, "Sayın Valim Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye seslendiği Tekinarslan, "Sağolun, Allah sizleri de daim etsin." yanıtını verdi.

Tekinarslan, gazetecilerin sorusu üzerine "3 ayrı roketli saldırı oldu, biri ağır 3 kişi yaralandı." dedi.