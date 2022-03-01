Kırıkkale'de ailelere yönelik "Huzur Köy Aile Psikoeğitim Seminerleri" başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Huzur Köy Aile Psikoeğitim Seminerleri"nin açılış toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Müftülük konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu ekonomisinin dünyanın 88 ülkesinden daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

Konvansiyonel uyuşturucuların yanı sıra, sentetik uyuşturucuların da dünyanın gündeminde olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, " Kırıkkale'de hayata geçirilen 'Huzur Köy Projesi', Türkiye'de sembol ve öncü bir proje oldu. Rehabilitasyonu yatılı olarak başlattığımız uygulama, başka örneği yok. O yüzden Kırıkkale'deki uygulamalarımızda başarılı olmak istiyoruz ki bu proje Türkiye'de genişlesin, yayılsın ve kurumsal bir yapıya ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji Planı'nda bu rehabilitasyon sürecinin kurumsal bir yapıya kavuşmasının talimatlandırıldığını bildirdi.

Türkiye'de böyle bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Paydaşlarımızla haftalık değerlendirme toplantıları yapıyoruz ve her hafta üzerine bir şeyler ekleyerek, bu çocuklarımızı tekrar toplumun içine kazandırmaya çalışıyoruz. Her ailenin çocuğu bağımlılık sarmalının içerisine düşebilir. O yüzden projenin başarısı çok ama çok önemli. Dünya bağımlılıkla mücadelenin yöntemlerini arıyor. Bağımlılığa düşmüş çocukların hakikaten aileleriyle birlikte yürütecekleri süreç çok önemli. Ailesiz olmuyor. Burada 3 ay boyunca verilecek eğitimlerin en önemli kısmı, ailelerin bu süreci nasıl yöneteceklerine, çocuklarını nasıl tekrar kazanabileceklerine ilişkin bir seminer ve eğitim programı. Yürütülecek sürecin lokomotifi olan Türk PDR Derneğine teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Türk PDR Derneği İl Başkanı Volkan Kutluca, Vali Tekbıyıkoğlu'na kitap takdim etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, diğer ilgilerler ve aileler katıldı.