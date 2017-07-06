Vali Su, Garnizon Komutanını Ziyaret Etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Kadir Yıldız'a iadei ziyarette bulundu.



Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Vali Su tarafından günün anısına Komutanlık Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından makama geçildi.



Ziyarette konuşan Su, birlikte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Tuğamiral Yıldız'a göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



Garnizon Komutanı Yıldız'ın Vali Su'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle süren ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN