Vali Su, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
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Vali Su, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Vali Su, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, büyük zaferin 99. yıl dönümüne kavuşmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Vali Su, "Yüce milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesini, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda zaferle taçlandırmış ve bu güzel vatanımızı bizlere emanet etmiştir. Bizler de onların torunları olarak istiklal ve istikbalimize sahip çıkarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için onlardan aldığımız ilhamla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Su, mesajının sonunda başta cumhuriyetin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle yad ettiklerini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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