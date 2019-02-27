Vali Soytürk'e Osmaniye Kaymakamlarından Ziyaret

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Kaymakamı Müfit Gültekin ile Toprakkale ilçesi Kaymakamı Ali Yıldırım, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Daha Önce Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamlığı ile Vali Yardımcılığı yapan Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin ile Osmaniye Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Kilis Valisi Recep Soytürk'e nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam Gültekin ile Yıldırım Vali Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Kilis ile Elbeyli ilçesinde görev yaptığını ifade ederek, "Kilis görev yaptığım günden sonra büyük bir gelişim süreci geçirmiş, emeği olanlara teşekkür ediyorum" dedi. Vali Soytürk, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım'ın memleketi Dörtyol ilçesinde kaymakamlık yaptığını idarecilerin devletin nerede görev vermesi halinde hizmet etmek için gittiği yerde çalıştığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA