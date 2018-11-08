Vali Soytürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KiTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı beraberinde KİTSO Mecli Başkanı Ökkeş Karcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Şekeroğlu, Erkan Hatabay, Mehmet Adnan Parlak, Ahmet Murat Toprak, Harun Reşit Badem ve Genel Sekreter Mehmet Murat Sakar ile birlikte Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Vali Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile beraberindeki heyet KİTSO'nun çalışmaları, Kilis'teki sanayinin durumu ile Polateli- Şahinbey OSB hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. - KİLİS