Vali Sonel: "Pandemi de verilen emekleri heba etmeyelim"
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Vali Sonel: "Pandemi de verilen emekleri heba etmeyelim"

Vali Sonel: 'Pandemi de verilen emekleri heba etmeyelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Vali Tuncay Sonel, pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalkmadığını, rehavete kapılması halinde yeniden vaka sayılarında bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ordu Vali Tuncay Sonel, pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalkmadığını, rehavete kapılması halinde yeniden vaka sayılarında bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vali Sonel, "Bugüne kadar verilen emekleri heba etmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralını kati suretle ihmal etmeyelim. Temastan kaçınalım" dedi.

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Sonel, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kademeli normalleşme sürecinin 3. etabının başladığına dikkat çekti. Vali Tuncay Sonel, "Kovid-19 pandemisi ile mücadelede kademeli normalleşme sürecinin 3. etabına geçmiş bulunuyoruz. Bu süreçte çok daha dikkatli olmalıyız. Zira, pandeminin etkileri tamamen ortadan kalkmış değil. Rehavete kapılmamız halinde yeniden vaka sayılarında bir artış yaşayabiliriz. Bugüne kadar verilen emekleri heba etmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralını kati suretle ihmal etmeyelim. Temastan kaçınalım" diye konuştu.

Özellikle il dışından gelen hemşerilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Vali Sonel, "Nişan, düğün, sünnet, cenaze gibi merasimlerde, sosyal mesafemizi mutlaka koruyalım. Salgın sona ermiş değil, tehlike geçmiş değil. 1,5 yıldır yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak durumunda kalmayalım. Tüm hemşerilerimizden ricamız, pandemi kurallarına uymaları ve aşılarını yaptırmalarıdır. Pandemi ile mücadelenin en etkili silahı, aşıdır. Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylık sağlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

(Metin Akyürek/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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