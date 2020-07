Vali Şıldak Bandırma'yı ziyaret etti Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçe ziyaretlerine Bandırma'dan başladı.

9 Haziran 2020 tarih ve 274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, ilk ilçe ziyaretini Bandırma'ya gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen karşılama töreninde ilçe protokolü ile tanışan Vali Şıldak daha sonra Kaymakamlık Protokol Defterini imzaladı.

İlçe Kaymakamlığında Kaymakam Günhan Yazar ve ilçe protokolünden Bandırma hakkında kısa bir brifing alan Vali Şıldak daha sonra sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Gönen ilçesine hareket etti.

Vali Şıldak Bandırma Kaymakamlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi kıyısında, ilçe olarak baktığımızda kapasitesi ve her yönden potansiyeli ile güçlü bir ekonomiye sahip liman ve sanayi şehri Bandırma'dayız. Bende göreve başlamadan önce yaptığım incelemede Bandırma'nın her yönden gelişmiş özelliklerini inceleme fırsatı buldum. Bugün de görevimizdeki ilk ilçe ziyaretimizi Bandırma'ya yaparak buradaki ilçe protokolümüzle tanışma ve yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulacağız. İlçe protokolümüze Bandırma'da uyum içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce iller, ilçeleri ile bir bütündür. Bütün ilçelerimizi görüp tanımak ve hızlı bir ziyaret trafiği gerçekleştirmek suretiyle buralardaki çalışmaları yerinde görmek ve personelimizle tanışmak istiyorum" dedi.

"Balıkesir korona virüs vakalarının azaldığı illerimiz arasında"

İçinde bulunduğumuz süreçte toplumumuz kontrollü bir sosyal hayatı yaşamaktadır. Öncelikle dün itibarıyla Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere ülkemizde vakaların azaldığı iller arasında Balıkesir de zikredilmiştir. Bu yapılan çalışmaların başta sağlık, güvenlik ve ilgili bütün kuruluşların uyum içerisindeki kararlı çalışmalarının bir sonucudur. Bu aşamada tedbiri elden bırakmamamız, vatandaşlarımız olarak, tüm işletmelerimiz olarak, esnafımız olarak özenli ve dikkatli davranmaya devam etmemiz gerekmektedir. Kontrollü bir sosyal hayatın,yani maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere ve işyerlerimiz için belirlenen kurallara uymak üzere elimizdeki bu tabloyu devam ettirelim istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve anlayış bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

