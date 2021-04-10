Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
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Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde

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Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak programı kapsamında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak programı kapsamında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak'a, OSB Müdürü Mesut Eray eşlik etti.

Programına İdari ve Teknik Birimleri yerinde görerek başlayan Vali Şıldak'a Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray eşlik etti.

Birim müdürlerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Şıldak OSB personeline başarılar diledi.

Daha sonra Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezini de inceleyen Şıldak ardından Bölgede hizmet veren İtfaiye Amirliği, 112 İstasyonu ve yeni Jandarma Karakol Binası yapılacak alanı gördü.

Program dahilinde Neşe Fabrikası Gündüz Bakımevini de ziyaret eden Şıldak Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi ile yeni tesisin inşaatında da incelemede bulundu. Trafo Merkezi ve Şalt Sahasını da gezen Şıldak, alt yapı inşaatına geçtiğimiz günlerde başlanan

1. Etap Genişleme Alanı ile Gümrük Müdürlüğü Binası yapılacak alanda inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı geniş kapsamlı incelemelerle ilgili bir değerlendirme yapan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir OSB'nin 2021 yılı içinde aynı anda çok sayıda büyük projeyi birlikte yürüttüğünü belirterek, 2. OSB'yi bünyesine alan, genişleyen, atık su arıtma tesisine ilave yaparak arıtma kapasitesini büyüten, Gümrük Müdürlüğünü kuran ve daha birçok yapısal dönüşüm hamlesi yapan bir atılım içinde olduğunu belirtti. 1. etap genişleme alanında elde edilen parsellerin yarısından çoğunun yatırımcıya satıldığını ifade eden Şıldak bölgeye yatırım talebinin giderek artacağını bildiklerini, bu nedenle iki etap halinde daha genişleme çalışmasını da hemen başlattıklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
Vali Şıldak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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