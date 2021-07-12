VALİ SEYMENOĞLU KİRAZ ALIM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
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VALİ SEYMENOĞLU KİRAZ ALIM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

VALİ SEYMENOĞLU KİRAZ ALIM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Isparta'da gülün en çok yetiştirildiği Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabası ürettiği kiraz ve vişneler ile de adından söz ettiren bir kasaba.

Isparta'da gülün en çok yetiştirildiği Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabası ürettiği kiraz ve vişneler ile de adından söz ettiren bir kasaba. Rakımı yüksek olması nedeniyle vişne ve kiraz hasadının devam ettiği kasabada kiraz alım merkezinde alınan kiraz ve vişneler iç piyasa ve ihracat olarak değerlendiriliyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte kiraz ve vişne alım merkezini ziyaret ettiler. Kiraz ve vişne alıcıları ve vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek fiyatlar hakkında bilgi aldılar.

Güneykent kasabasında yaklaşık 150 dekarlık alanda kiraz ve vişne üretimi yapılıyor. Kasabada bulunan alım merkezinde sofralık vişne 7 liradan alıcı bulurken kirazın fiyatı ise 8 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Son yıllarda kiraz ve vişnenin hurdası olarak gösterilen ıskarta kiraz ve vişnede meyve suyu farklı alanlarda değerlendiriliyor.

Kaynak: Habermetre

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