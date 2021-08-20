Vali Seymenoğlu Keçiborlu'nun Köylerinde İncelemelerde Bulundu

Keçiborlu ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu Saracık köyü ve Gülköy'ü ziyaret ederek Kavak köyü Söğüt Dağı tesisinde incelemede bulundu.

Keçiborlu ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu Saracık köyü ve Gülköy'ü ziyaret ederek Kavak köyü Söğüt Dağı tesisinde incelemede bulundu. Beraberinde Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile köylerde vatandaşlarla görüşen Vali Seymenoğlu iletilen talepleri dinledi. Vali Seymenoğlu ayrıca bölgede yapımı tamamlanan sathi kaplama asfalt uygulamasını yerinde gördü.

Ardından Kavak Köyü Söğüt Dağı tesislerine geçen Vali Seymenoğlu buradaki tıbbi aromatik bitkilerin damıtıldığı bölümde incelemelerde bulunarak tesiste oluşturulan bahçeleri gezdi.

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Kaynak: Habermetre