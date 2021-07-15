Vali Şentürk, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Şentürk, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine veda etti

Vali Şentürk, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine veda etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerinde bulundu. Bozüyük Kaymakamlığını ziyaretiyle veda başlayan Vali Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman ve kurum müdürleriyle vedalaştıktan sonra Bozüyük Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulunan Vali Şentürk, daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve üyeleri ile Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker'e veda ziyaretinde bulundu. Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerine devam eden Vali Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak'ı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüşerek, veda etti.

Pazaryeri Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezinde kamp yapan Bursaspor ve Eskişehirspor'un Futbol eğitim koleji kampını da ziyaret eden Vali Şentürk, antrenör ve sporcularla bir süre sohbet ederek, başarılar diledi. Veda ziyaretleri sırasında Pazaryeri OSB'de yatırım yapan firmaların inşaatlarında da incelemede bulunan ve Kaymakam Berker Çırak ile PORSAB Bölge Müdürü Muammer Yıldırım'dan bilgi alan Vali Şentürk, "Tahsisi yapılan firmaların inşaatları devam ediyor. Pazaryeri yatırımcılar için cazip yer. Pazaryeri ilçemizin hem ekonomik kalkınmasına hem de istihdamına katkı sağlayacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Şentürk, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine veda etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 04:13:06. #1.14#

title