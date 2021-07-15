Vali Şentürk, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine veda etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerinde bulundu. Bozüyük Kaymakamlığını ziyaretiyle veda başlayan Vali Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman ve kurum müdürleriyle vedalaştıktan sonra Bozüyük Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulunan Vali Şentürk, daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve üyeleri ile Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker'e veda ziyaretinde bulundu. Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerine devam eden Vali Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak'ı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüşerek, veda etti.

Pazaryeri Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezinde kamp yapan Bursaspor ve Eskişehirspor'un Futbol eğitim koleji kampını da ziyaret eden Vali Şentürk, antrenör ve sporcularla bir süre sohbet ederek, başarılar diledi. Veda ziyaretleri sırasında Pazaryeri OSB'de yatırım yapan firmaların inşaatlarında da incelemede bulunan ve Kaymakam Berker Çırak ile PORSAB Bölge Müdürü Muammer Yıldırım'dan bilgi alan Vali Şentürk, "Tahsisi yapılan firmaların inşaatları devam ediyor. Pazaryeri yatırımcılar için cazip yer. Pazaryeri ilçemizin hem ekonomik kalkınmasına hem de istihdamına katkı sağlayacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre