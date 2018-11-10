Vali Şahin, Kızılcahamam'da

Ankara Valisi Vasip Şahin, görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini daha önce kendisinin de görev yaptığı Kızılcahamam ilçesine yaptı.

Vali Şahin'in ilçeye gelişinde ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamlığını ziyaret etti.

Şahin'i kaymakamlığa gelişinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kamu Kurum ve Kuruluşların İdari ve Mülki Amirleri karşıladı.

Vali Şahin, ziyarette 1996-2000 yıllarında Kızılcahamam'da görev yaptığı sırada yaşadığı anılarını paylaştı.

Kaymakan Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e bir tablo hediye etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali şahin Kızılcahamam Belediyesi'ni ziyaret etti.