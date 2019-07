Vali Şahin'den yaz kurslarına katılan öğrencilere ziyaret

Batman Valisi Hulusi Şahin, yaz kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve antrenörler tarafından karşılanan Vali Şahin, çocuklarla görüştü, yaz tatilini sportif aktiviteler açısından iyi değerlendirmelerini, güvenli yerlerde yüzmelerini tavsiye etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "'Kurbağa adam yok. O yüzden ilimizde boğulmalar oluyor.' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını dile getiren Şahin, tespitin doğru yapılması gerektiğini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Batman'da suya girilebilecek sayısız yer var. Her birinin kilometrelerce uzunluğunda sahilleri var. Bunlarla ilgili tedbir alınmasına, yani her birinin başına bir cankurtaran konulmasına imkan var mı? Yok. Kurbağa adam için başvuruda bulunduk ama kurbağa adamın can kurtaran olmadığını herkes bilsin. Herkes bilsin ki bir boğulma olayı 1,5 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Kurbağa adam yok diye boğulma vakaları oluyor değil. Girilmemesi gereken yerde suya giriyorlar ve boğulma olayları gerçekleşiyor."

Batman'ın hiçbir yerinde suya girilmemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Batman Baraj gölünde, Dicle'de, Batman Çayı'nda, Garzan'da ve diğer yerlerde suya girilmesi kesinlikle tehlikelidir. Girilemez, yasaktır zaten. Bu konuda vatandaşları bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu konuda belediyenin de bizim de havuzlarımız var. Bu havuzlar kullanılabilir. Açık havuzlar, portatif havuzlar kurulması yönünde girişimimiz var. Bunları bu yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. Başarabilirsek bu şekilde vatandaşlarımızı serinletme ihtiyacına da destek olacağız. Ama tekrar ediyorum. Kontrolsüz denetimsiz dereler, baraj göllerine girmek kesinlikle tehlikelidir. Bu hafta sonu yine canımız yandı. Her yere can kurtaran yetiştiremeyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım."

