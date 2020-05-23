Vali Şahin'den şehitlik ziyaretleri -1
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Vali Şahin'den şehitlik ziyaretleri -1

Vali Şahin'den şehitlik ziyaretleriANKARA Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Polis Şehitliği ve Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabri başında dua etti.

23.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:02

Vali Şahin'den şehitlik ziyaretleri

ANKARA Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Polis Şehitliği ve Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabri başında dua etti.

Vali Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ünsal Bulut, İl Müftüsü Yusuf Doğan ve ilçe kaymakamları ile Ramazan Bayramı öncesinde kentteki şehitlikleri ziyaret etti. Şahin, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Vali Şahin, ülkece güzel bir bayram geçirmek dileğinde bulunarak, "İnşallah bayram hayırlara vesile olur. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bu için de bulunduğumuz durum bir an önce son bulur ve yine eskisi gibi sağlıklı, huzurlu ve bir arada olduğumuz günleri yaşarız. Bu bayram büyüklerimizin, sevdiklerimizin yakınında olmayacağız ama onlara yakınlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi.

'314 BİN 900 ÇAĞRIYI KARŞILADIK'

Ramazan Bayramı için Ankara'da alınan tedbirlere değinen Şahin, "Ankara'da hem güvenlik, hem trafik ve hem de sağlık tedbirleri alındı. Bu anlamda 13 bin 500 polis, 2 bin 130 jandarma personeli arkadaşımız sadece bayram tedbirleri ile ilgili görev aldı. Onun dışında rutin hizmetlerimiz devam edecek. Vefa Destek Gruplarımız da çalışmaya devam ediyor. Gönüllülerimiz ve kamu görevlilerimiz vasıtasıyla hizmette olacağız. Bugüne kadar 329 bin 560 çağrının, 314 bin 900'ünü karşılamışız, bu iyi bir orandır. Vefa Destek Grupları kurulduğu günden bu yana çok ciddi bir gayret gözettiler" diye konuştu.

Ankaralıların pandemi sürecinde alınan tedbirlere, verilen karar ve kısıtlamalara yüksek bir oranda uyduğunu kaydeden Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Ankaralılardan çok ciddi bir saygı ve özen gördük. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sosyal hayattaki o mesafenin korunması ve izolasyonun sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Zaman zaman az da olsa bu kurallara riayet etmeyen, edemeyen veya etmek istemeyenler oldu. Onlar hakkında da idari tedbirlere başvuruldu. Bu biraz gevşerse, biz de bir ileri noktada hangi tedbiri almamız gerekiyorsa onu alacağız."

Vali Şahin'den şehitlik ziyaretleri -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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