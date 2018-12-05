Vali Recep Soytürk'ten Rektör Karacoşkun'a İade-i Ziyaret

Kilis Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a iadei ziyarette bulundu.

Rektör Karacoşkun ve üniversite yönetimi tarafından rektörlük binası girişinde karşılanan Vali Recep Soytürk daha sonra Rektörlük makamına geçti. Ziyarette valilik ve rektörlük iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar ve planlamalar görüşüldü.

Ziyaret sonunda Rektör Karacoşkun Vali Soytürk'e nazik ziyareti için teşekkür etti. - KİLİS