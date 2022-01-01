Vali Polat, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021 yılının son saatlerinde kentin huzuru ve güvenliği, vatandaşların sağlığı için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ziya Polat, daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'nde hasta ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı. Uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Polat, ekiplere görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Vali Polat, yolcuların da yeni yılını kutladı.

Vali Polat'a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'te eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Polat, "2021 yılının son saatlerinde devletimizin, milletimizin emrindeki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. 2022 yılı devletimize, milletimize, insanlığa huzur ve barış, sağlık getirir. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, "Tüm insanlığımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2022 yılı 2021 yılından daha iyi geçer. Bugün de görevi başında olan kamu kurumlarımızı ziyaret ettik. Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT