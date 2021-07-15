VALİ PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA 2021 YILI 3. DÖNEM İL PLANLAMA ve KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 2021 Yılı 3. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 2021 Yılı 3. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Şırnak İlimizdeki projeleri hakkında bilgi almak, sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Derya Yücel, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İller Bankası Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, TEİAŞ 16. Bölge Müdürü Nametullah Uygur, DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Aslan katıldı. İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile kurum müdürleri de toplantıya videokonferans sistemi üzerinden iştirak etti.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, iş birliği ve koordinasyonu gerektiren hususları ele almak üzere bir araya gelindiğini belirten Vali Pehlivan,

"Şırnak İlimizde 2021 yılı itibariyle Ulaşım sektöründe 55, Tarım sektöründe 57, Eğitim sektöründe 62, Sağlık sektöründe 15, Enerji sektöründe 12 ve diğer Kamu Hizmetlerinde 169 olmak üzere toplam 370 proje ve iş yürütülmektedir.

Yürütülen bu 370 proje ve işin toplam tutarı 7 Milyar 97 Milyon 834 Bin TL'dir. Birçoğu yıllara sarih olan bu projelere önceki yıllarda toplam 2 Milyar 559 Milyon 425 Bin TL harcama yapılmış, nakdi gerçekleşme söz konusudur. Projelerin 2021 yılı ödenekleri ise 828 Milyon 265 Bin TL'dir. Dönem sonuna kadar 380 Milyon 161 Bin TL harcanarak bu aşamaya kadar %46 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmış durumdadır. 2021 yılında yürütülen 370 projenin 54'ünü 3. Planlama ve Koordinasyon Dönemi içerisinde tamamlamış durumdayız. Bu oran %15'e tekabül ediyor. 133 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 88 proje ve işin ihale çalışmaları ilgili kurumlar nezdinde sürdürülüyor, 95 proje ise ihaleye hazırlık aşamasındadır.

Şu an İlimizin, yatırımcı kuruluşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın gündeminde olan bu projelerin hayırlı ve uğurlu olmasını, İlimize faydalar getirmesini temenni ediyorum. Bu konuda çalışma yürüten yatırımcı kuruluşlarımıza ve bütün kuruluşlarımıza başarılar temenni ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde ülkemiz genelinde Bakanlıklarımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların İlimizde pek çok yatırımı var. Bugüne kadar sayısız yatırım hayata geçti, devam eden de çok sayıda yatırım var. Tamamlanan, şu an devam eden ve bundan sonra planlanan yatırımlarla İlimizin gerek altyapı gerek üstyapı hizmetlerinde standartlar çok daha fazla yükselecektir. Bütün bu yatırımlar vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmaya yöneliktir. Bu yatırımlar yapıldıkça vatandaşlarımızın da memnuniyeti artmakta ve bu durum da elbette hepimizi mutlu etmektedir. Bize düşen kolektif bir bakış açısı, iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmayla bu yatırımların etkin bir şekilde hayata geçmesini sağlamaktır. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Bölge Müdürlüklerinin yaptıkları sunumların ardından katılımcıların talep ve değerlendirmeleriyle devam eden toplantıda 2021 yılında planlanan yatırımlar ile yapılacak iş ve işlemler hakkında muhtelif kararlar alındı.

Kaynak: Habermetre