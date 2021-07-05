Konya Valisi Vahdettin Özkan: "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek"
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Konya Valisi Vahdettin Özkan: "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek"

Konya Valisi Vahdettin Özkan: 'Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek'
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Politika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek." dedi.

Özkan, kaymakamlar ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen aşılama faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya salgına karşı verdikleri mücadeleden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Özkan, sağlık camiasının, hem tıbbi ayak hem önleyici tedbirler hem daha sonraki süreçlerde rehabilitasyon faaliyetlerinde dünyaya örnek bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

"Sağlık personelimiz gerekirse ev ev gezerek aşıya erişimi kolaylaştıracak"

Özkan, aşılama faaliyetleri sonucunda salgından kurtulma temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Hedefimiz, kaymakamlarımızın organizasyonunda, ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla, ilçelerimizde bütün ailelere tek tek ulaşarak aşılama oranlarını daha yüksek seviyelere çıkarmaktır. Aile hekimleri her aileye ulaşma yönünde altyapı oluşturarak vatandaşlarımızı aşılamaya yönlendirecektir. Sağlık personelimiz gerekirse ev ev gezerek aşıya erişimi kolaylaştıracak, aşılama oranlarının artırılması sağlanacak. Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti gerçekleştirmek."

Aşılama faaliyetleri, aşıya erişim ve aşıya olan talebin artırılması yönünde yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Özkan, aşıya talebin eksiksiz karşılanması için eylem planı hazırlanması yönünde kaymakamlara talimatlar verdi.

Özkan'ın başkanlığındaki toplantıya kaymakamlarla Vali Yardımcıları Mehmet Aydın ve Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan: 'Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek'
Konya Valisi Vahdettin Özkan: 'Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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