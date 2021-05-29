Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi
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Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetime katıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ardahan Valisi Hüseyin Öner, tedbirlere yönelik denetim yaptı. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile kısıtlama tedbirlerini denetleyen Vali Öner, kent genelinde ekiplerin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Vali Öner, "Genel olarak vatandaşlarımız mazeretleri nedeniyle dışarıda. İşyeri çalışanları da kurallara uymakta. Amacımız bu salgından en kısa sürede kurtulmak. Bu da ancak tedbirlerle mümkün. Kentte durum şu an itibari ile iyi görünüyor. Gözlemlerimiz o yönde. Vaka sayısında düşüşümüz sürüyor. Ciddi bir azalma eğiliminde. Bunu tedbirlerle ve vatandaşımızın hassasiyetiyle devam edeceğiz. Bu konuda anlayış gösteren Ardahanlılara ve emek veren görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi
Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi
Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi
Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi
Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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