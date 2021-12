Vali Ömer Seymenoğlu 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla İl İnsan Hakları Kurulu üyelerini kabul etti. Vali Yardımcısı Ayşe Karaca başkanlığında Vali Seymenoğlu'nu ziyaret eden kurul üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Vali Ömer Seymenoğlu İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edilişin 73. Yıldönümü dolayısıyla tüm vatandaşların İnsan Hakları Günü'nü kutladığını belirterek Türkiye'nin İnsan Hakları Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Vali Seymenoğlu, "Bugün, insan haklarına yönelik etkinliklerin tertip edildiği, insan hakları konusunda kamuoyunun bilgilendirildiği, çeşitli organizasyonlarla farkındalığın öne çıkarıldığı önemli günlerden birisi. İnsan hakları sadece 10 Aralık gününde aklımıza gelmemeli. Yılın her gününde, günün her saatinde insan hakları konusunda duyarlı ve bilinçli olmamız lazım. Bu konuda vatandaşlarımızı, kamu kurumlarını, özel sektörü ve toplumun her katmanını bilgilendirmeniz, yol göstermemiz gerekiyor. İnsan hakları konusunda idarenin aldığı kararların ne şekilde uygulanacağı, ne tür hakların olduğu konusunda çevremizi bilgilendirmemiz lazım. Bunlar kurulun görevleri arasında zaten. Yıllardır benim edindiğim tecrübe, bunu vatandaşlara ne kadar anlatabilirsek, mevzuattan kaynaklı hakkının neler olduğunu onlarla paylaşabilirsek, hak arayışı yollarını onlara gösterebilirsek emin olun ki kurul olarak üzerimize düşen görevin en büyük kısmını yerine getirmiş oluruz. " dedi.

Vali Seymenoğlu ziyaretlerinden dolayı İl İnsan Hakları Kurulu üyelerine tek tek teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet