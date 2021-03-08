Vali Oktay Çağatay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası ve toplumun yapıtaşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu belirtti.

Kadınların, hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösterdiğini, vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesiller yetiştirdiğini aktaran Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almış ve almaya devam etmektedir. Aile kurumunun temelini oluşturan, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır."

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Elmastaş ise mesajında, hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı göstererek, toplum yapısını şekillendiren ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur