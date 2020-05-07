Vali Nayir ve Emniyet Müdürü Kaya, trafik uygulamasına katıldı

Vali Ahmet Hamdi Nayir ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Haftası dolayısıyla uygulamaya katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Haftası dolayısıyla uygulamaya katıldı.

Atatürk Bulvarı Demokrasi Meydanı mevkisinde oluşturulan uygulama noktasına gelen Vali Nayir, Kaya'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra trafik polislerinin çevirdiği sürücülere evde kalmaları çağrısında bulunan Vali Nayir, zaruret durumunda dışarı çıkmaları halinde ise tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye etti.

Vatandaşlara bilgilendirme broşürü de dağıtan Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haftaki sloganlarının "evdeyim ama trafik kuralları aklımda" olduğunu belirterek, bulaşmayı önlemek için buluşmayı azaltmamız gerektiğini ifade etti.

Vali Nayir, toplu taşımada alınacak tedbirler kapsamında otobüslerin yüzde elli kapasitede ve maskeli şekilde yolcu alabileceklerini bildirerek, "Bu tedbirlere riayet ettiğimizde rakamların azaldığını gördük. Şu anki durumumuz iyi, bunu muhafaza etmek için de gayret gerekiyor." dedi.

Kurallara riayet etmeye çağıran Kaya, "Trafik probleminin çözülmesi sadece trafik polislerinin değil bütün toplumun sorumluluğunda. Biz de bu sene farkındalık oluşturulması için kreş ve ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" temalı kısa video yarışması düzenledik. Dereceye giren 100 kişinin evlerine hediyelerini göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA