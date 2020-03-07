Vali Nayir'den İdlib gazisi Kara'ya ziyaret

07.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:00

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Levent Kara'yı evinde ziyaret etti.

GATA'daki tedavisinin ardından evinde dinlenen Kara'yla bir süre sohbet eden Vali Nayir, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Nayir, bölgede göreve devam eden askerlere kolaylılar diledi.

Ziyarette, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da yer aldı.

Kaynak: AA