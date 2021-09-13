Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorVali Mustafa Tutulmaz yeni atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında kabul etti, hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorVali Mustafa Tutulmaz yeni atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında kabul etti, hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Kocaeli Liman Başkanlığına atanan Zonguldak Liman başkanı Erol Ekmekçi Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz Liman başkanımıza yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:27:56. #1.11#