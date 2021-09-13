Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorVali Mustafa Tutulmaz yeni atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında kabul etti, hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Kocaeli Liman Başkanlığına atanan Zonguldak Liman başkanı Erol Ekmekçi Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz Liman başkanımıza yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

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