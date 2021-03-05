Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığına seçildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığına seçildi.

Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Oltu OSB Genel Kuruluna, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları katıldı.

Memiş, genel kurulda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tüm ilçelerimiz gözbebeğimiz ama Oltu biraz daha belki merkezi bir yerde olduğu için bizim için çok önemli. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum Oltu OSB'nin yönetimini devralıyoruz. Bölgemizin coğrafi alan olarak bir takım avantaj ve dezavantajları var. Erzurum 2. OSB'de 2 yıl önce hiçbir şey yoktu ancak şu an orada 25 fabrika var. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle orada en az 1100 kişiye ekmek verdik. Bence devlet evine ekmek götüremeyen bir insanı düşünmezse eksik kalır. Onun için bizler Büyükşehir Belediyemizle bu işe çok önem veriyoruz. Batıdaki şehirlerde bazı iş adamlarımız yatırımlar yapıyor ancak büyüme yatırımlarını Erzurum'da yapıyor. Oltu OSB'nin alt ve üst yapı gibi çalışmalarına da 1 ay içerisinde başlamamız gerekiyor. Herkes üzerine düşenin fazlasını yapmalı."

İlçede restorasyonu süren 3 bin yıllık Oltu Kalesi'ndeki bu çalışmaları bir an önce tamamlamak istediklerini anlatan Memiş, kalenin çevresine de 50 dükkan yer alan Taşhan yapacaklarını ifade etti.

Memiş, genel kurulda Oltu OSB Müteşebbüs Heyeti Başkanlığına, Sekmen başkan vekilliğine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan