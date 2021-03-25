Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti
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Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hamileyken koronaya yakalanıp ölen annenin ailesine ziyarette bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hamileyken koronaya yakalanıp ölen annenin ailesine ziyarette bulundu.

Amasya'da korona tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan Müjgan Yiğit (27), hayatını kaybetmiş, dünyaya gelen erkek bebek Ali Asaf ise hayata tutunmuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bebek Ali Asaf'ın babası Sinan Yiğit ve kızı Miray Sude ile bir süre sohbet etti. Vali Masatlı, başta Ali Asaf bebek olmak üzere ailenin tüm çocuklarına bin liralık sosyal ekonomik yardım yapılacağını söyledi.

Vali Masatlı, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Tabii, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde özellikle bu korona salgınında kayıplar verdi. Müjgan Hanım'ın rahmetli olması bizleri de çok derinden üzdü. Arkadaşlarımız tedavinin başladığı günden itibaren ellerinden geldiği kadar, bütün imkanları kullanarak çaba sarf ettiler. Ama bir noktadan sonra bizlerin de ne kadar imkanı olsa yüce Mevla daha çok seviyormuş, yanına aldı. Allah sizlere sabırlar versin" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, "Tüm sağlık imkanlarını sunmakla birlikte başta Ali Asaf bebeğimiz olmak üzere, bu hanım kızımıza da elimizden geldiği kadar bütün devlet imkanlarımızı kullanarak yardımcı olacağız. Bu vesileyle sizlere bir baş sağlığı dileyelim hem de bunları ifade edelim istedik. İnşallah çekmiş olduğunuz en büyük acı bu olur" şeklinde konuştu.

Ziyarete Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da katıldı. - AMASYA

Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti
Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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