Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu
Haberler » Güncel » Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu - Haber

Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.

26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:17
Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu

Valisi , Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.


Vali Ali Mantı, beraberinde İl Emniyet Müdürü , Komutanı Fuat Anık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve Gençlik Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Alkan ile incelemelerde Ekecik Hava Radarda incelemelerde bulundu. Vali Mantı, Ekecik Hava Radar Komutanı Yüzbaşı İbrahim Yeniay'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ali Mantı görev yapan askerler ve astsubaylarla bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et