Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

13.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:58
Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında 2020 yılının son il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında 2020 yılının son il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binası Vali Kılıçlar toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Demirtaş'ın yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürler ve STK temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, toplantının Mardin için hayırlı olmasını diledi. Vali Demirtaş, "Yatırımcı kuruluşlardan alınan dönem raporlarına göre 2020 yılı 3. dönem itibariyle, ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 284 proje uygulanmaktadır. 31 proje tamamlanmıştır, 143 proje devam etmektedir, 43 proje ihale aşamasındadır, 67 proje etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 15 milyar 708 milyon lira tutarındadır. En kısa sürede daha iyi yatırımları ve hizmetleri Mardin'imiz ile buluşturmak için yılın son il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirdik" dedi.

Toplantının son bölümünde kurum temsilcileri sunumlarını yaptı. Soru ve cevap bölümünden sonra toplantı sona erdi. - MARDİN

Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Öksüz

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