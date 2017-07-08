Vali Mahmut Demirtaş, Asim Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.



Büyük Postane karşısında bulunan Alsaray İş Merkezi'nde faaliyet gösteren Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşen buluşmaya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra ASİM Genel Başkanı Mahmut Eraslan, Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni, ASİM yönetim kurulu üyeleri Ramazan Yıldız, Hakan Yalınız, Muhammet Tunç, Hacı Ali Doğan, İnan Gezgin, Ramazan Kuttan, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi ve Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri katıldı.



Vali Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimini, birinci yıldönümünde Adana'da da çeşitli etkinliklerle bir kez daha öfke ve nefretle kınayacaklarını söyledi.



Bu darbe girişiminin asla unutulmayacağını, unutturulmayacağını vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'da Demokrasi, vatan ve millet uğruna canlarını veren aziz şehitleri bir kez daha rahmetle, gazileri de şükranla andığını ifade etti ve ASİM yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.



Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan ve yöneticilerinin, ASİM olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgeler verdikleri buluşma, söz alan dernek üyelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimini kınama etkinliklerine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle sürdü. - ADANA