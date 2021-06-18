Vali Köşger'i gururlandıran başarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in kızı Ayşe Serra Köşger, 'TÜBİTAK 2021 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

İzmir Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşe Serra Köşger, 'Akut Lenfoblastik Lösemide Bitkisel Kökenli Kimyasalların Antikanser Etkilerinin Gözlenmesi' başlıklı projesiyle biyoloji alanında TÜBİTAK Türkiye birinciliği ödülünü aldı.

Babalar Günü'nde En Anlamlı Hediye

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kızının büyük başarısından dolayı duygu dolu anlar yaşarken kızı Ayşe Serra'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Ayşe Serra Köşger'e ödülünü takdim ederken "Babalar Günü'nde bir babaya verilebilecek en gurur verici, en anlamlı hediye, evladının başarısıdır." diyerek kendisini tebrik etti.

Kaynak: Bültenler