Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi
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Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

07.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:46
Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi

Valisi Yavuz , ilçesinde yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Köşger, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Aydın'ın Efeler ilçesi Yeni Dörtyol mevkinde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ait bina Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları devam eden Millet Kıraathanesi'nde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger incelemelerde bulundu. Vali Köşger'e Vali Yardımcıları Yücel Gemici, Mustafa Hulusi Arat ve Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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