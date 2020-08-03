Vali Kocabıyık yangında yanan ormanlık alanı yerinde inceledi Vali Kocabıyık yangında yanan ormanlık alanı yerinde inceledi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınını sördürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kocabıyık yangında yanan ormanlık alanı yerinde inceledi

UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınını sördürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan iki büyük orman yangınını söndürme çalışmalarını Vali Funda Kocabıyık, yerinde inceledi.Vali Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Yangınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Bu gün öğle saatlerinde Banaz ilçemiz sınırları içindeki Hasanköy ve Kuşdemir köyleri yakınlarına 2 orman yangını çıktı. Ekiplerimiz hızlı şekilde havadan ve yerden alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen alevler büyük oranda kontrol altına alındı" dedi. Açıklamalarına devam eden Kocabıyık, "İlk belirlemelere göre 12 hektarın üzerinde orman arazisi hasar görmüş durumda. Yangınlarda sadece güzelim ağaçlarımız zarar görmedi. Doğaya çıktığımızda kimi zaman sesleriyle, kimi zaman eşsiz güzellikleriyle bize yol arkadaşlığı yapan binlerce orman canlımız da bu yangınlarda yok oldu. Yangınlardan etkilenen alanlarımızı en kısa zamanda yeniden ağaçlandıracağız. Ancak alevler arasında can veren canlılarımızı ne yazık ki geriye getiremeyeceğiz. Unutmayalım, orman yangınlarının tamamına yakını insan kaynaklı. Bu nedenle çok daha fazla dikkatli olmalıyız, ormanlar sadece bizim değil" dedi

Ayrıca yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür eden vali Kocabıyık, sonrasında bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA