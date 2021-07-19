Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı
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Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaşırken çocuklara da hediyeler verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaşırken çocuklara da hediyeler verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Şeker Uygulama Noktası olarak bilinen polis uygulama noktasına gitti. Burada Vali Kocabıyık'a Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, şube müdürleri ve polisler eşlik etti. Denetleme noktasına da çıkan Funda Kocabıyık, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Kocabıyık, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı. - UŞAK

Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı
Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı
Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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