Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u makamında ağırladı - Haberler
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Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u makamında ağırladı

Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u makamında ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Filipinler'in İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL (İHA) - Filipinler'in İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin ardından Vali Kızılkaya, ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u makamında ağırladı

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