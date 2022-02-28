Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı - Haberler

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Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı

İhlas Haber Ajansı, Cem Kaan Toka - Yerel
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Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadıBİLECİK Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, verdiği sözü yerine getirerek 60 yıllık hayat arkadaşı olan Ahmet ve Emine Çakmak çiftini evlerinde ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı

BİLECİK Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, verdiği sözü yerine getirerek 60 yıllık hayat arkadaşı olan Ahmet ve Emine Çakmak çiftini evlerinde ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, yaklaşık 2 ay önce incelemelerde bulunmak üzere gittiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, eşini tedavi ettirmek için hastaneye gelen Ulupınarlı Ahmet Çakmak ile kısa bir sohbet gerçekleştirmişti. Çakmak'ın daveti üzerine Ulupınar'a giderek kendilerini ziyaret edeceğine dair söz veren Vali Dr. Kızılkaya sözünde durdu. Yaklaşık 2 aylık aranın ardından 60 yıllık hayat arkadaşları Ahmet ve Emine çiftini evlerinde ziyaret eden Vali Kızılkaya, Çakmak çifti ile bir süre sohbet etti. Kızılkaya, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulupınarlı Ahmet amcamıza verdiğimiz sözü tuttuk. İki yıl önce hastanede karşılaştığımız ve köyüne gelme sözü verdiğimiz Ahmet amcamızı ve 60 yıllık hayat arkadaşı Emine Teyzemiz'i ziyaret ettik. Kalpleri gibi sımsıcak evlerinde hatırlarını sorup, hayır dualarını aldık" ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı

Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı

Vali Kızılkaya, 60 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin talebini kırmadı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Çakmak, Emine Çakmak, Bilecik, Yerel, Haberler

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